Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в больнице №40 Екатеринбурга
Сегодня, 10:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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С 10 января в ГКБ №40 Екатеринбурга объявлен карантин по гриппу и ОРВИ.
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Сотрудники медучреждения сообщили, что карантин связан с тем, что в столице Урала превышен уровень заболеваемости респираторными заболеваниями.
С 10 января посетителям запрещено навещать больных. Карантин будет длиться до особого распоряжения.
Чтобы не заболеть, медики рекомендуют екатеринбуржцам надевать специальные макси при посещении общественных мест, сообщается на Официальном сайте ГКБ №40.
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