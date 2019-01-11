Врачи советуют носить маску: 32,6 тыс. свердловчан заболели ОРВИ за 11 дней января

В начале 2018 года в Свердловской области зарегистрирована вспышка заболеваемости ОРВИ. За 11 дней 2019 года заболели 32,6 тысячи свердловчан. В Екатеринбурге количество заболевших достигло 18,2 тысячи.

За первую неделю января были обследованы 25 человек, среди других вирусных инфекций был обнаружен грипп типа А.

Согласно данным «Областной газеты» в Свердловской области привиты от гриппа 54,4% населения. В целях профилактики эпидемиологи рекомендуют избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания ОРВИ, а также пользоваться маской в местах скопления народа.