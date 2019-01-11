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Врачи советуют носить маску: 32,6 тыс. свердловчан заболели ОРВИ за 11 дней января
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Healthy cold disease get well soon sniff immune 1768463

Врачи советуют носить маску: 32,6 тыс. свердловчан заболели ОРВИ за 11 дней января

Сегодня, 19:32Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
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