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Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге будут проверены из-за подозрения на корь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Person professional profession arm cook hospital 647862 pxhere.com

Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге будут проверены из-за подозрения на корь

Сегодня, 14:58Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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