Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге будут проверены из-за подозрения на корь
Сегодня, 14:58Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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В Екатеринбурге из-за подозрения на корь будут проверены жильцы одного из жилых домов. Медики экстренно ставят прививки жильцам.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, в 10-этажном доме на ул. Совхозной зафиксирован случай заболевания корью. Сообщается, что врачи подозревают опасное заболевание у ребенка, проживающего в доме.
Медработники взяли на контроль состояние здоровья жильцов. С 10 по 31 января в доме будут проходить противоэпидемические мероприятия, в том числе вакцинация тех, у кого нет прививок от заболевания, пишет «Облгазета».
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