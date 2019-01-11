Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге будут проверены из-за подозрения на корь

По предварительной информации, в 10-этажном доме на ул. Совхозной зафиксирован случай заболевания корью. Сообщается, что врачи подозревают опасное заболевание у ребенка, проживающего в доме.

Медработники взяли на контроль состояние здоровья жильцов. С 10 по 31 января в доме будут проходить противоэпидемические мероприятия, в том числе вакцинация тех, у кого нет прививок от заболевания, пишет «Облгазета».