Тагильская психиатрическая больница перестанет принимать «ковидных» пациентов

В Нижнем Тагиле перепрофилированная для работы с «ковидными» пациентами психиатрическая больница вернется к плановой помощи, сообщает оперштаб региона по борьбе с COVID-19.

К оказанию плановой помощи возвращаются медучреждения на Среднем Урале. В общей сложности речь идет о 800 койках. К своим прямым обязанностям вернется хирургический корпус ЦГБ № 1 в Екатеринбурге, клиника «Сосновый бор» и Уральская НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии. Также будут расформированы «ковидные» стационары в больницах Камышлова, Дегтярска, Рефтинского и Верхотурья. Напомним, в октябре стало известно, что с целью разгрузить больницы, пациентов в стабильном состоянии начали отправлять в санаторий Руш и тагильскую психиатрическую больницу № 7. Там были оборудованы места для лечения больных с COVID-19. Минздрав нашел решение проблемы с очередями на КТ в Нижнем Тагиле

