Тагильская психиатрическая больница перестанет принимать «ковидных» пациентов

К оказанию плановой помощи возвращаются медучреждения на Среднем Урале. В общей сложности речь идет о 800 койках. К своим прямым обязанностям вернется хирургический корпус ЦГБ № 1 в Екатеринбурге, клиника «Сосновый бор» и Уральская НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии. Также будут расформированы «ковидные» стационары в больницах Камышлова, Дегтярска, Рефтинского и Верхотурья.