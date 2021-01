Ученые: COVID-19 можно уничтожить малыми дозами радиации

Ученые из Свердловской области и Узбекистана разрабатывают способ лечение коронавируса с помощью малых доз радиации, сообщает пресс-служба УрФУ.

В исследовательскую группу вошли ученые Уральского федерального университета и Академии наук из Узбекистана. По словам профессора УрФУ Анатолия Зацепина, группа работает над механизмом оже-деструкции молекулы наследственности вируса при воздействии рентгеновского облучения малыми дозами. Исследования показали, что малые дозы радиации губительны для вируса и безопасны для здоровых клеток, рассказал Зацепин. Идею подала группа из Узбекистана под руководством профессором Бориса Оксенгендлера в апреле 2020 года. На текущий момент ученые рассматривают возможность не только лечение малыми дозами радиации, но и дезинфекции таким же методом медицинских инструментов. Как отмечают специалисты, данный способ подходит не только для уничтожения клеток COVID-19, но и для других вирусов и их мутаций. Напомним, 11 января сообщалось, что в России обнаружен первый случай мутировавшего COVID-19, штамм которого появился в Великобритании. Отмечается, что россиянин, вернувшийся из Соединенного Королевства, перенес инфекцию в легкой форме. К моменту возвращения на родину мужчина уже не был заразным. В России выявлен первый случай «британского» штамма COVID-19

