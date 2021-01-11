Ученые: COVID-19 можно уничтожить малыми дозами радиации

Напомним, 11 января сообщалось, что в России обнаружен первый случай мутировавшего COVID-19, штамм которого появился в Великобритании. Отмечается, что россиянин, вернувшийся из Соединенного Королевства, перенес инфекцию в легкой форме. К моменту возвращения на родину мужчина уже не был заразным.