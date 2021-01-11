В Нижний Тагил прибудет еще одна партия вакцины от COVID-19

Завтра 250 доз получит Городская больница № 1, Демидовская больница заберет такое же количество вакцины сегодня. Также там отметили, что тагильчане могут записаться на вакцинацию на сайте медучреждения. В течение десяти дней с добровольцем свяжется специалист. Если противопоказаний обнаружено не будет, гражданин сможет назначить дату вакцинации, сообщает «Тагильский рабочий».