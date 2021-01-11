В Нижний Тагил прибудет еще одна партия вакцины от COVID-19

В Нижний Тагил прибудет еще одна партия вакцины от COVID-19

Сегодня, 19:36Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле ожидается прибытие партии доз вакцины от коронавируса. Лекарство отправится в Городскую больницу № 1, Городскую больницу № 4 и Демидовскую больницу.

Завтра 250 доз получит Городская больница № 1, Демидовская больница заберет такое же количество вакцины сегодня. Также там отметили, что тагильчане могут записаться на вакцинацию на сайте медучреждения. В течение десяти дней с добровольцем свяжется специалист. Если противопоказаний обнаружено не будет, гражданин сможет назначить дату вакцинации, сообщает «Тагильский рабочий».

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловскую область поступило 6 750 новых доз вакцины «Спутник-V». Первыми будут привиты работники образования и сотрудники медицинских учреждений.

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