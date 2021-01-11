В Свердловской области ожидаются морозы до -36 градусов

В Свердловской области ожидаются морозы до -36 градусов

Сегодня, 13:23Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области синоптики прогнозируют похолодание до -36 градусов.

На Среднем Урале из-за сибирского антициклона и вторжения арктического воздуха ожидается серьезное похолодание. Сейчас на север УрФО движется холодное ядро антициклона с Северного полюса, но пока ему противостоит европейский циклон. Он принесет сильные снегопады на Южный Урал и южные районы Свердловской области.

С уходом циклона в Северный Казахстан осадки ослабеют и на время прекратятся, а мороз 11–13 января охватит большую территорию: север европейской части России, Урал,пояснила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

На этой неделе температура в Свердловской области будет ниже климатической нормы на семь-двенадцать градусов. Ночью в регионе прогнозируют от -26 до -31 градуса, в некоторых районах ожидается до -36 градусов. Однако морозы пойдут на спад 14 января. Также синоптики не исключают понижение температуры к 20-м числам января.

В Нижнем Тагиле в 13 и 14 января ночью ожидается -32 градуса.

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