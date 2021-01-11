В Свердловской области ожидаются морозы до -36 градусов

На этой неделе температура в Свердловской области будет ниже климатической нормы на семь-двенадцать градусов. Ночью в регионе прогнозируют от -26 до -31 градуса, в некоторых районах ожидается до -36 градусов. Однако морозы пойдут на спад 14 января. Также синоптики не исключают понижение температуры к 20-м числам января.