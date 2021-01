В Свердловской области в 2020 году ущерб от половодья составил 112,5 миллиона рублей

В 2020 году в Свердловской области ущерб от половодья составил более 112 миллионов рублей, в том числе 104,8 миллиона — от летнего паводка, который произошел в Нижних Сергах.

В прошлом году весной половодье произошло в 14 муниципалитетах региона, было подтоплено 13 мостов и 11 участков дорог. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных в 2021 году за семь паводкоопасных направлений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале региона. Согласно распоряжению Куйвашева, до 19 марта свердловскому министерству АПК необходимо проверить запасы продовольствия на территориях, которые могут быть подтоплены. Минздраву поручено мониторить запасы лекарств, а управлению автодорог — провести мероприятия по сохранению мостов. Также в документе назначены ответственные за координацию мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод. С 1 апреля 2021 года они будут ежедневно докладывать об обстановке на вверенных участках.

