В Свердловскую область поступило 6 750 новых доз вакцины «Спутник-V», сообщает оперативный штаб региона.

Отмечается, что первыми будут привиты работники образования и сотрудники медицинских учреждений. Сейчас, когда все дети вернулись к обучению в школах, вопрос вакцинации особо актуален, подчеркнули в оперштабе. Напомним, 4 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о первой партии вакцины, которая должна поступить в регион. Речь шла о 4,7 тысячи доз. Свердловская область получит первую партию вакцины от COVID-19

