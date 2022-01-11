В реке Тагил марганец превышает норму в 100 раз

В реке Тагил марганец превышает норму в 100 раз
В реке Тагил марганец превышает норму в 100 раз
Сегодня, 15:42Здоровье и экологияФото: 1МI
В реке Тагил превышение предельно допустимой концентрации марганца составляет 100,4 ПДК. А водоем Салда больше всего загрязнен цинком.

В реках Свердловской области количество некоторых химических элементов превышает норму в 100 и более раз. К такому выводу пришли в «Уральском управленим по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (УГМС). В ноябре специалисты взяли пробы и обнаружили превышения концентраций вредных веществ. Согласно опубликованным данным, чаще всего в реки региона попадает марганец. Концентрация этого элемента, например, в реках Патрушиха в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга и Тагил в районе деревни Балакино составляет 329 и 100,4 ПДК соответственно.

Вторым по частоте обнаружения специалистами УГМС в реках Среднего Урала элементом стал цинк — его концентрация в реке Салда превышает норму в 226 раз.

В 100 раз зафиксировано превышение летучих фенолов в реке Ляля в районе автодорожного моста у деревни Салтаново.

Напомним, до 31 марта 2022 года качество холодной воды в Нижнем Тагиле будет снижено из-за ремонта отстойников и камер реакции на гидроузле.

Сюжеты:
ЭкологияЕкатеринбургВерхняя и Нижняя СалдаНижний Тагил
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