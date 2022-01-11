Власти Свердловской области усилено готовятся к появлению омикрон-штамма

На территории Среднего Урала система здравоохранения готовится к появлению омикрон-штамма COVID-19, который может быть зафиксирован когда угодно. Об этом сообщил замгубернатора Павел Креков во время брифинга.

Он рассказал, что на данный момент ведется набор волонтеров, расширяются call-центры. По словам Крекова, в регионе также остается резерв в 20% фонда коек. Это сможет облегчить новую волну, если омикрон все-таки распространится. Однако замгубернатора напомнил, что если уральцы начнут игнорировать коронавирусные ограничения, ситуация на территории региона станет сильно хуже. Он попросил повторно вакцинироваться гражданам, которые ставили прививку свыше полугода назад. Напомним, уральский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев сообщил о появлении нового штамма коронавируса «Омикрон» на Урал. Пришествие «Омикрона» в Свердловскую область: мнение уральского медика

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