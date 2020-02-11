В Екатеринбурге работников «Таганского ряда» массово проверяют на коронавирус

Ежедневно врачи осматривают десятки человек, в настоящий момент они осмотрели 184 гражданина Китая. Больных с признаками респираторных заболеваний не обнаружено.

В инфекционном отделении больницы № 40 в Екатеринбурге находятся 16 человек с признаками ОРВИ, среди них трое детей.