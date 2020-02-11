В Екатеринбурге работников «Таганского ряда» массово проверяют на коронавирус
Сегодня, 11:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала в торгово-гостиничном комплексе «Таганский ряд» торговцев массово проверяют на коронавирус, там открылся медицинский кабинет, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ежедневно врачи осматривают десятки человек, в настоящий момент они осмотрели 184 гражданина Китая. Больных с признаками респираторных заболеваний не обнаружено.
В инфекционном отделении больницы № 40 в Екатеринбурге находятся 16 человек с признаками ОРВИ, среди них трое детей.
Напомним, в России выявлено два случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая. В настоящий момент приостановлено туристическое сообщение между Россией и Китаем, создан штаб по коронавирусу.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей