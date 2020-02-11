В Нижнем Тагиле из-за ОРВИ закрыты 35 групп, 56 классов и две школы
Сегодня, 10:58Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В связи с ростом числа заболевших ОРВИ в Нижнем Тагиле на карантин зарыты две школы — № 55 и № 80, также 35 групп в 28 детских садах и 56 классов в 16 школах, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
За минувшую неделю в Нижнем Тагиле зарегистрировано более трех тысяч новых случаев заболевания ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей рост составил 48%, но это на 1,6% ниже, чем в аналогичный период 2019 года.
В настоящий момент пороговый уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями превышен в возрастной группе от 7 до 14 лет. Кроме того, за минувшую неделю в лабораторных условиях подтверждено 15 случаев гриппа и 65 случаев заболевания пневмонией.
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