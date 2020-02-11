В Нижнем Тагиле сосудистые хирурги провели операцию по лечению тромба новым способом

Под местной анестезией медики проводят пункцию вены, в нее вводится катетер с множеством отверстий, затем его фиксируют в тромбе, потом при помощи дозатора подается фибринолитик. Длительность операции — 15 минут, потом пациент попадает в палату, где продолжает получать лекарство. В Нижнем Тагиле данная операция поведена 67-летнему пациенту. За два дня у мужчины уменьшился отек конечностей, а также полностью восстановился просвет вен. При подобном методе лечения уменьшается и время нахождения больного в медучреждении — до пяти дней. При стандартном вмешательстве нахождение в медучреждении длится до 14 дней.