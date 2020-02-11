В России с этого года предложено продавать через интернет рецептурные лекарства

На рассмотрение в Госдуму документ был внесен в 2017 году. Изначально планировалось, что закон вступит в силу в 2018 году. Однако второе чтение запланировано на 1 июля этого года. В случае принятия законопроекта с предложенными поправками, уже летом лицензированные аптеки смогут начать продажу рецептурных медикаментов через интернет.