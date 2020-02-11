В России с этого года предложено продавать через интернет рецептурные лекарства
Сегодня, 09:08Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Госдуму с просьбой с 1 июля разрешить продажу рецептурных препаратов через интернет, пишут «Известия» со ссылкой на текст обращения, адресованный спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Система электронных рецептов внедряется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Для этого уже введена обязательная индивидуальная маркировка лекарств.
На рассмотрение в Госдуму документ был внесен в 2017 году. Изначально планировалось, что закон вступит в силу в 2018 году. Однако второе чтение запланировано на 1 июля этого года. В случае принятия законопроекта с предложенными поправками, уже летом лицензированные аптеки смогут начать продажу рецептурных медикаментов через интернет.
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