«Многие не получили помощь»: эксперт назвала причины роста смертности на Урале

«Многие не получили помощь»: эксперт назвала причины роста смертности на Урале

Сегодня, 13:46Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Эксперт назвала причины, из-за которых смертность в Свердловской области выросла на 17%, по сравнению с 2019 годом.

Доктором медицинских наук Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова рассказала, что в 2020 году показатель смертности на Среднем Урале вырос на 17%. Сравнивались показатели с предыдущим годом.

По информации эксперта, естественная убыль населения в регионе составила 24 тысячи человек. В качестве причин она назвала коронавирус и кризис в здравоохранении.

К этому привели пандемия COVID-19 и проблемы в сфере здравоохранения. Из-за перегруженности медиков, недостатка мест в больницах многие жители региона просто не получили необходимую помощь, рассказала E1 Гузель Улумбекова.

Кроме того, доктор медицинских наук поделилась мнением, что в конце 2021 года жителям Екатеринбурга разрешат не надевать защитные маски. Она предположила, что это произойдет, когда вакцинация достигнет уровня охвата населения в 75%.

Напомним, в Свердловской области от коронавируса скончались 2 183 человека за весь период эпидемии. За минувшие сутки умерли 12 человек. Количество выявленных случаев третий день не превышает 300 человек. В общей сложности инфекция выявлена у 73 948 свердловчан.

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