Свердловские власти оспорили выводы Счетной палаты о самых грязных водоемах в регионе

По словам министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, многие водные объекты в области действительно не находятся в нормативном состоянии, однако это связано с тем, что 70% предприятий в регионе - черная и цветная металлургия, которая оказывает влияние на экологию.