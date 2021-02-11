Свердловские власти оспорили выводы Счетной палаты о самых грязных водоемах в регионе

Свердловские власти оспорили выводы Счетной палаты о самых грязных водоемах в регионе

Сегодня, 20:18Здоровье и экологияPhoto: pixabay
В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области оспорили выводы Счетной палаты РФ о том, что регион оказалась на первом месте в антирейтинге регионов страны с самой грязной питьевой водой.

По словам министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, многие водные объекты в области действительно не находятся в нормативном состоянии, однако это связано с тем, что 70% предприятий в регионе - черная и цветная металлургия, которая оказывает влияние на экологию.

Он подчеркнул, что вода, которая поставляется населению, проходит необходимую очистку, сообщает «Урал Бизнес Консалтинг».

Черноисточинское водохранилище — это основной источник водоснабжения города Нижний Тагил. Четыре года у нас заняла работа, сегодня заключен контракт, мы переходим к активной фазе расчистки донных отложений водохранилища,отметил Алексей Кузнецов.

По его словам, предприятия потратили на модернизацию своих очистных сооружений 700 миллионов рублей. В Свердловской области более 18 тысяч рек, 70% водоохранных границ были внесены в единый государственный реестр недвижимости.

Также на сегодняшний день Нижний Тагил и Нижняя Салда имеют возможность снабжаться за счет подземных источников водоснабжения.

Напомним, по данным аудиторов Счетной палаты, самое большое количество случаев «высокого и экстремально высокого» уровня загрязнения приходится на Свердловскую область. Кроме того, несмотря на большое количество загрязнений, в регионе не проводится экологическая реабилитация водных объектов.

Stories:
Экология
Related news:
Свердловская областьэкологиязагрязнение водыпитьевая водасчетная палата
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы