В ГБ № 1 Нижнего Тагила возобновилась плановая госпитализация пациентов

В ГБ № 1 Нижнего Тагила возобновилась плановая госпитализация пациентов

Сегодня, 21:44Здоровье и экологияPhoto: пресс-служба ГБУЗ СО ГБ № 1
В стационаре городской больнице № 1 Нижнего Тагила частично возобновлено оказание специализированной помощи. Это связано со снижением порога заболеваемости и высвобождением коечного фонда, сообщает пресс-служба ГБ № 1.

В общей сложности было развернуто 210 коек в хирургическом, гинекологическом, травматологическом, кардиологическом, нейрохирургическом и терапевтическом отделениях, а также реанимация на шесть коек.

На данный момент пациенты стационара находятся в «чистой» и «красной» зоне, которые изолированы благодаря тамбурам и шлюзам. Также было организовано второе приемное отделение. Туда направляются пациенты по средствам скорой помощи или по направлению из поликлиник.

Да, мы продолжаем прием пациентов с ОРВИ и пневмониями, но надеемся, что в скором времени вернемся полностью к прежнему режиму работы,рассказал главврач больницы Александр Павловских.

Отмечается, что ранее перепрофилированные сотрудники медучреждения были специально обучены и оказывали помощь по терапевтическому направлению. На данный момент часть персонала была переведена на работу по своей специальности.

Напомним, 4 февраля в поликлинике ГБ № 1 стартовал федеральный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

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