В ГБ № 1 Нижнего Тагила возобновилась плановая госпитализация пациентов

В стационаре городской больнице № 1 Нижнего Тагила частично возобновлено оказание специализированной помощи. Это связано со снижением порога заболеваемости и высвобождением коечного фонда, сообщает пресс-служба ГБ № 1.

В общей сложности было развернуто 210 коек в хирургическом, гинекологическом, травматологическом, кардиологическом, нейрохирургическом и терапевтическом отделениях, а также реанимация на шесть коек. На данный момент пациенты стационара находятся в «чистой» и «красной» зоне, которые изолированы благодаря тамбурам и шлюзам. Также было организовано второе приемное отделение. Туда направляются пациенты по средствам скорой помощи или по направлению из поликлиник. Да, мы продолжаем прием пациентов с ОРВИ и пневмониями, но надеемся, что в скором времени вернемся полностью к прежнему режиму работы,рассказал главврач больницы Александр Павловских. Отмечается, что ранее перепрофилированные сотрудники медучреждения были специально обучены и оказывали помощь по терапевтическому направлению. На данный момент часть персонала была переведена на работу по своей специальности. Напомним, 4 февраля в поликлинике ГБ № 1 стартовал федеральный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В Нижнем Тагиле в поликлинике ГБ № 1 стартовал проект по бережливым технологиям

