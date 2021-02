В Свердловской области ожидается потепление до +3 градусов

В Свердловской области 13 февраля, в субботу, потеплеет до +3 градусов.

По данным Уральского гидрометцентра ожидается резкий перепад температуры. Сегодня ночью, 11 февраля, в отдельных регионах области температура воздуха опускалась до -42 градусов. В пятницу, 12 февраля, днем синоптики обещают от -10 до -23 градусов, ночью -24 градуса. В низинах и горах столбик термометра опустится до -35 градусов. По прогнозу будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В субботу, 13 февраля, ночью будет от -15 до -30 градусов на крайнем севере. Днем на юге региона прогнозируется до +3 градусов, на севере до -15. Будет облачно с прояснениями, снег, местами сильный. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Ожидаемый резкий перепад температур в Свердловской области уже не первый в этом году. В январе температура воздуха была на 15–16 градусов ниже нормы, а затем поднялась на 12–13 градусов выше нее.

