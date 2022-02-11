Чиновники назначили НТМК штраф не более 100 тысяч за превышения по выбросам в Тагиле

Уральское управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности ЕВРАЗ НТМК за превышение ПДК в выбросах. Сумму штрафа в ведомстве не разглашают, но она не превысит 100 тысяч рублей.

Выездное обследование предприятия инспекторами Росприроднадзора и специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу выявило по результатом замеров превышение ПДК по бенз(а)пирену в 1,7 раз. Кроме того, согласно информации, поступившей в ведомство от свердловского Гидрометцентра, 31 января этого года замеры постов УГМС показали превышение ПДК по сероводороду почти в 20 раз. Специалистам Росприроднадзора была установлено, что основным источником загрязнения воздуха в городе стал завод ЕВРАЗ НТМК. 11 февраля акционерное общество было привлечено к ответственности за несоблюдение экологических требований при осуществлении своей деятельности. Данная статья предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей. Получение копеечных в масштабах предприятия штрафов для НТМК не редкость — в 2020 году Росприроднадзор выявил 13 нарушений. Тогда чиновники выписали ЕВРАЗ НТМК административные штрафы на сумму 1,1 млн рублей. Напомним, что удушающий смог накрыл Нижний Тагил 30 января. Облако дыма пришло со стороны коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК и не прошло для горожан бесследно. Люди жаловались на кашель, сопли с кровью, головную боль, головокружение, отеки горла и носа. После сообщения TagilCity.ru о превышении вредных веществ в воздухе в Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура начала проверку данного факта. Видео: TagilCity.ru

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