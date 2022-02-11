Эко-активист из Омска замерит тагильские выбросы в рамках конференции TagilCity.ru

Эко-активист из Омска замерит тагильские выбросы в рамках конференции TagilCity.ru
Эко-активист из Омска замерит тагильские выбросы в рамках конференции TagilCity.ru
Сегодня, 09:30Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В рамках проводимой TagilCity.ru эко-конференции в Нижнем Тагиле эксперт Владимир Лифантьев из Омска сделает замеры тагильского воздуха своим газоанализатором. Прибор будет проверят наличие восьми веществ-загрязнителей. Также свои замеры проведет и редакция TagilCity.ru, которая является организатором мероприятия.

Модель приборов в Омске и Нижнем Тагиле одна и та же — «Геолан-1П». Однако датчики в аппаратах настроены на определение разных веществ-загрязнителей.

В частости, газоанализатор TagilCity.ru фиксирует содержание в тагильской атмосфере диоксида углерода, синильной кислоты и метана; аппарат омичей — оксид углерода, оксид азота, аммиак и сумму углеводородов. Оба прибора замеряют превышение ПДК по диоксиду азота, диоксиду серы, сероводороду и формальдегиду.

По словам Владимира Лифантьева, в атмосфере Омска часто наблюдается превышение ПДК по формальдегиду.

Иногда аппарат также фиксирует превышение диоксида серы, сообщил редакции гость из Омска.

Причины вредных выбросов в Челябинске активистка Наталья Шипицина видит в работе металлургических предприятий.

Проблемы с экологией в Челябинске похожи на другие города. Основные загрязнители — это, конечно, металлургия. Например, Челябинский металлургический завод, построенный еще в 1941 году, выбрасывает в воздух (по заявленным документам) более 160 тысяч тонн опасных веществ. Также электрометаллургия, ТЭЦ, цинковый завод. Такая же ситуация, как и везде в промышленных городах. У нас — это, в том числе, отжигание угля,рассказывает в беседе с TagilCity.ru Наталья.

Замеры в Нижнем Тагиле будут проходить в пятницу, 11 февраля, в разных районах города. За результатами замеров следите в аккаунтах TagilCity.ru:

Хотите пожаловаться на экологию Нижнего Тагила? Присылайте ваши вопросы экологам, а также фото выбросов, ваши видеообращения с жалобами на экологию по номеру +7 (965) 510-42-42 (WhatsApp, Telegram, Viber).

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