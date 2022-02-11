Эко-активист из Омска замерит тагильские выбросы в рамках конференции TagilCity.ru

Модель приборов в Омске и Нижнем Тагиле одна и та же — «Геолан-1П». Однако датчики в аппаратах настроены на определение разных веществ-загрязнителей.
В частости, газоанализатор TagilCity.ru фиксирует содержание в тагильской атмосфере диоксида углерода, синильной кислоты и метана; аппарат омичей — оксид углерода, оксид азота, аммиак и сумму углеводородов. Оба прибора замеряют превышение ПДК по диоксиду азота, диоксиду серы, сероводороду и формальдегиду.
По словам Владимира Лифантьева, в атмосфере Омска часто наблюдается превышение ПДК по формальдегиду.
Иногда аппарат также фиксирует превышение диоксида серы, сообщил редакции гость из Омска.
Причины вредных выбросов в Челябинске активистка Наталья Шипицина видит в работе металлургических предприятий.
Проблемы с экологией в Челябинске похожи на другие города. Основные загрязнители — это, конечно, металлургия. Например, Челябинский металлургический завод, построенный еще в 1941 году, выбрасывает в воздух (по заявленным документам) более 160 тысяч тонн опасных веществ. Также электрометаллургия, ТЭЦ, цинковый завод. Такая же ситуация, как и везде в промышленных городах. У нас — это, в том числе, отжигание угля,рассказывает в беседе с TagilCity.ru Наталья.
Замеры в Нижнем Тагиле будут проходить в пятницу, 11 февраля, в разных районах города. За результатами замеров следите в аккаунтах TagilCity.ru:
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