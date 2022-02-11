Эко-общественник Волегов: «Тагильчанам надо чаще жаловаться на выбросы с заводов»

Жителям Нижнего Тагила нужно обязательно обращаться в ведомства с жалобами на грязный воздух, когда происходят реальные выбросы с предприятий, считает лидер общественного движения «Экоправо» Андрей Волегов.

По его словам, в Нижнем Тагиле недостаточно экологических активистов, которые занимаются проблемами выбросов с предприятий. Жалобы в ведомства дают результаты, но не значительные. Конечно же, туда нужно обращаться большему количеству тагильчан, но не чаще, чем происходят реальные загрязнения атмосферного воздуха, рассказал общественник редакции TagilCity.ru. Андрей Волегов отметил, что жалобы — это дополнительные проверки и стимул для предприятий-загрязнителей относиться более ответственно к действующему экологическому законодательству РФ. В частности, в вопросах загрязнения окружающей среды, прилегающих территорий, а также жизни и здоровья жителей Нижнего Тагила. Общественник 11 февраля выступит в качестве эксперта на экологической конференции в Нижнем Тагиле, которую организовала редакция TagilCity.ru после длительных выбросов с многократными превышениями ПДК в конце января и начале февраля 2022 года. Прямой эфир с конференции можно посмотреть в группе редакции в соцсети ВКонтакте. По итогам конференции эксперты разработают советы для жителей Нижнего Тагила — как действовать во время выбросов. Ранее редакция TagilCity.ru подготовила тагильчанам памятку, в какие ведомства нужно направлять жалобы во время выбросов в городе. Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила? 6 Фото Что делать тагильчанам в случае выбросов от заводов, просто махнуть рукой или предпринять какие-либо шаги? Куда жаловаться на грязный воздух?

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