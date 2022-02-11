Экологи считают бронхолегочные заболевания основными последствиями выбросов в Тагиле

Экологи считают бронхолегочные заболевания основными последствиями выбросов в Тагиле
Экологи считают бронхолегочные заболевания основными последствиями выбросов в Тагиле
Сегодня, 17:09Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Аллергии и бронхолегочные заболевания у детей являются едва ли не главными последствиями загрязнения атмосферы в Нижнем Тагиле. Об этом в рамках конференции по проблемам экологии в городе заявил местный активист Андрей Волегов.

По словам тагильского эколога, в городе остро стоит вопрос по созданию детской многопрофильной больницы. Из-за превышения в атмосфере Нижнего Тагила таких веществ, как этилбензол и бензопирен, выросло количество аллергий и бронхолегочных заболеваний. В первую очередь, у детей.

В 2018 году веществом, определяющим стандартные индексы, был этилбензол. 2019-2020 — бензопирен. Также стоит остро вопрос по созданию детской многопрофильной больницы. У нас есть детские садики для аллергиков, врачи-аллергологи. Были проведены исследования научных сотрудников по влиянию выбросов в атмосферу на бронхолегочные заболевания. Они показали, что детская многопрофильная больница в Тагиле необходима, заявил на конференции TagilCity.ru «Экопросвет» Андрей Волегов.

Согласно последним замерам, проведенным в пятницу, 11 февраля, в Нижнем Тагиле, было зафиксировано пятикратное превышение сероводорода на чердаке девятиэтажного дома в Алтайском микрорайоне.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилЭкология
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