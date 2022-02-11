Экообщественница Шипицина: деятельность предприятия без СЗЗ считается незаконной

Если эти границы не установлены, то Роспотребнадзор не может выявить нарушения в деятельности предприятия. У него нет точек, которые должны быть нулевыми ПДК, и жители, которые живут рядом, получают вред здоровью, но они не могут этого доказать, так как нет документов по санитарно-защитной зоне. А проект санитарно-защитной зоны, который готовят предприятия, включает риски для здоровья. По сути предприятия работают незаконно без установления санитарно-защитных зон, сказала экообщественница из Челябинска Наталья Шипицина.