Экообщественница Шипицина: деятельность предприятия без СЗЗ считается незаконной

Санитарно-защитная зона, по словам эксперта, — специальная территория для выбросов веществ-загрязнителей. Каждое предприятие должно регламентировать данные зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если же происходит обратное, функционирование учреждения нарушает нормативно-правовые акты страны.
Если эти границы не установлены, то Роспотребнадзор не может выявить нарушения в деятельности предприятия. У него нет точек, которые должны быть нулевыми ПДК, и жители, которые живут рядом, получают вред здоровью, но они не могут этого доказать, так как нет документов по санитарно-защитной зоне. А проект санитарно-защитной зоны, который готовят предприятия, включает риски для здоровья. По сути предприятия работают незаконно без установления санитарно-защитных зон, сказала экообщественница из Челябинска Наталья Шипицина.
Источник веществ-загрязнителей, согласно законодательству, не должен допускать выбросов за границы санитарно-защитной зоны, подытожил эксперт.
Отметим, что тагильские промышленные предприятия годами откладывают утверждение санитарно-защитных зон. Уралвагонзавод, согласно официальному ответу, должен был определить СЗЗ не позднее 1 января 2022 года, НТМК — 31 декабря 2020 года. Однако до сих пор СЗЗ у этих заводов не установлены.
Напомним, 11 февраля в Нижний Тагил прибыла группа экоэкспертов из разных городов России. Инженер-эколог, экоблогер, руководитель московского отделения «Всероссийского общества охраны природы» и лидеры общественных движений провели замеры воздуха в разных районах Нижнего Тагила и приняли участие в экоконференции «Экопросвет. Повышение экологической активности населения».