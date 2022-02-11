Превышение ПДК вредных веществ в Нижнем Тагиле за 2 дня зафиксировано 6 раз

В Нижнем Тагиле экопосты вновь выявили превышение ПДК вредных веществ

По данным ФГБУ «Уральское УГМС», в Нижнем Тагиле 8 и 9 февраля было вновь зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Главным образом в воздух попадал сероводород.

Превышение ПДК по сероводороду в минувший вторник зафиксировали сразу три экопоста, расположенные в Нижнем Тагиле. На Вагонке концентрация этого вещества была выше допустимой в 1,4 раза. Отклонения от нормы экопост фиксировал с 15.40 до полуночи. Максимальной точки оно достигало в 19.00. А на Красном камне с 22.40 по 23.20 был зафиксирован выброс в размере 1,1 ПДК до 1,2 ПДК. В Сухоложском микрорайоне в 7.00 этого же дня было превышение по формальдегиду в размере 1,1 ПДК. На удушливый выброс с «Коксохима» жалуются жители Нижнего Тагила Днем позже, 9 февраля, в Нижнем Тагиле о нарушении ПДК вредных веществ в воздухе «сигналили» экопосты опять же, в Дзержинском районе. В 00.20 концентрация сероводорода была равной 1,4 ПДК. С полуночи до 2.20 замеры на улице Энтузиастов показали от 1,3 ПДК до 1,4 ПДК. Сероводород — безцветный газ. Он плохо влияет на организм человека. При отравлении развиваются такие заболевания как конъюнктивит, бронхит, ринит и многие другие. К этому нередко добавляются расстройства желудочно-кишечного тракта, частые резкие головные боли, бессонница и головокружение. Десять раз в течение недели ПДК вредных веществ в Нижнем Тагиле превышала норму Всего на территории Нижненго Тагила пять основных предприятий-загрязнителей. Среди них: ЕВРАЗ НТМК, ВГОК, УВЗ, «Планта» и УХП. Больше всего в воздух выбрасываются: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диметилбензол, гидроцианид и формальдегид. Главный загрязнитель — ЕВРАЗ НТМК с показателем до 396 килограммов формальдегида в год и свыше 99% сероводорода, выбрасываемых в воздух.

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