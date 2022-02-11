Российские экологи начали замерять уровень загрязненности воздуха в Нижнем Тагиле

Эко-общественники из Москвы, Стерлитамака, Челябинска и Омска 11 февраля 2022 года приехали в Нижний Тагил, чтобы проверить воздух на превышения ПДК загрязнений. После замеров состоится круглый стол, где активисты обсудят проблемы загрязнения воздуха в промышленных городах. Встречу организовала редакция TagilCity.ru.

11 февраля общественники, среди которых инженер-эколог, активист общественного движения «Стерлитамак, дыши!» Ольга Баландина и руководитель московского отделения ВООП Элмурод Расулмухамедов, вместе с редакцией начали замеры воздуха с привокзальной площади. Для замеров используется собственный прибор редакции TagilCity.ru «Геолан-1П» и газоанализатор, который привез с собой экоблогер Владимир Лифантьев. Во время замеров активисты и журналисты пообщались с прохожими, которые рассказали о своих впечатлениях о выбросах в воздух. Экология у нас в городе какая была, такая и есть. Дымом дышим постоянно. Невозможно окна открыть — сразу кашель начинается. А отъезжаешь немного от Тагила и воздух совсем другой — намного чище,поделилась мнением тагильчанка. После замеров воздуха активисты на круглом столе обсудят вопросы загрязнений воздуха в промышленных городах и поделятся результатами своей деятельности. В первую очередь эко-общественники отмечают, что важно рассказывать населению не только о том, какие вещества выбрасываются предприятиями в воздух, но и рассказать об их негативном влиянии на организм человека. А также показать пути решения проблемы — в какие надзорные органы можно подать жалобы на грязный воздух и ухудшение самочувствия от него. Проблема чистого воздуха стоит в Челябинске уже очень давно. Это в первую ставит под угрозу здоровье граждан. Поэтому мы ищем пути решения и делимся опытом, что же можно предпринять в такой ситуации, чтобы защитить здоровье граждан от выбросов, которые наносят вред, рассказала TagilCity.ru активистка из Челябинска Наталья Шипицина. В январе Нижний Тагил накрыл крупный выброс сероводорода, его ПДК превышала норму до 20 раз. Также в это время надзорные ведомства зафиксировали превышения формальдегида, взвешенных веществ и бензапирена, а тагильчане жаловались на головные боли, кашель и тошноту. В общем в январе в Нижнем Тагиле посты УГМС почти ежедневно фиксировали загрязнения воздуха в течение 18 дней. После публикации TagilCity.ru о результатах замеров и выявленных превышениях ПДК вредных веществ Росприроднадзор провел проверку. Она показала, что источником выбросов был ЕВРАЗ НТМК. Нижний Тагил с 2017 года включен в проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

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