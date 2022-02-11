Тагильчане могут задать вопросы по грязному воздуху эко-активистам из разных городов

На круглом столе соберутся эксперты из Челябинска, Стерлитамака, Омска, Москвы и Нижнего Тагила. Они поделятся опытом привлечения внимания властей к экологическим проблемам в своих регионах.
Уже сейчас и во время конференции жители Нижнего Тагила могут задать любые интересующие вопросы по экологии, а также поделиться фотографиями или видео выбросов с промышленных предприятий по номеру +7 (965) 510-42-42 (WhatsApp, Telegram, Viber).
Экспертами конференции стали:
Смотрите онлайн-трансляцию в группе редакции в соцсети ВКонтакте (11 февраля в 14.00) и читайте текстовые трансляции с замеров и конференции в аккаунте в Instagram и в официальном telegram-канале TagilCity.ru.
Напомним, поводом для организации круглого стола стали крупные выбросы сероводорода в Нижнем Тагиле в конце января и начале февраля текущего года. После этого жители города стали массово жаловаться на плохое самочувствие: головные боли, кашель, головокружение и тошноту.