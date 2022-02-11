Тагильчане могут задать вопросы по грязному воздуху эко-активистам из разных городов

Тагильчане могут задать вопросы по грязному воздуху эко-активистам из разных городов
Тагильчане могут задать вопросы по грязному воздуху эко-активистам из разных городов
Сегодня, 11:00Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
11 февраля редакция TagilCity.ru проведет конференцию «Экопросвет. Повышение экологической активности населения», на которой будут присутствовать общественники и активисты из разных городов.

На круглом столе соберутся эксперты из Челябинска, Стерлитамака, Омска, Москвы и Нижнего Тагила. Они поделятся опытом привлечения внимания властей к экологическим проблемам в своих регионах.

Уже сейчас и во время конференции жители Нижнего Тагила могут задать любые интересующие вопросы по экологии, а также поделиться фотографиями или видео выбросов с промышленных предприятий по номеру +7 (965) 510-42-42 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Экспертами конференции стали:

  • общественница из Челябинска Наталья Шипицина,
  • инженер-эколог, активист общественного движения «Стерлитамак, дыши!» Ольга Баландина,
  • экоблогер Владимир Лифантьев из Омска,
  • руководитель московского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Элмурод Расулмухамедов,
  • лидер общественного движения «Экоправо» в Нижнем Тагиле Андрей Волегов.

Смотрите онлайн-трансляцию в группе редакции в соцсети ВКонтакте (11 февраля в 14.00) и читайте текстовые трансляции с замеров и конференции в аккаунте в Instagram и в официальном telegram-канале TagilCity.ru.

Напомним, поводом для организации круглого стола стали крупные выбросы сероводорода в Нижнем Тагиле в конце января и начале февраля текущего года. После этого жители города стали массово жаловаться на плохое самочувствие: головные боли, кашель, головокружение и тошноту.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
экологияконференциявыбросыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы