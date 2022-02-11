Юные пациенты месяцами ждут приема врача под Нижним Тагилом

Жители села Николо-Павловское под Нижним Тагилом пожаловались главе региона, что их детям по четыре месяца приходится ждать приема у невролога.

Это связано с тем, что в местной поликлинике работает приходящий специалист, который отвечает за обслуживание пациентов еще на нескольких территориях. Взрослые жители села пожаловались на сложившуюся ситуацию главе региона Евгению Куйвашеву – они написали ему в Instagram. Губернатор написал на своей странице, что нехватка кадров и болеющие на фоне тяжелой эпидемиологической обстановки врачи сильно сказываются на работе больниц в регионе. Также Евгений Куйвашев сообщил жителям Николо-Павловского, что дал поручение главврачу Детской городской больницы Нижнего Тагила помочь кадрами районной поликлиники для решения сложившейся в селе ситуации. Пациенты с ковидом часами стоят в очередях у тагильских поликлиник

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