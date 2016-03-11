Минздрав Свердловской области: по предварительным данным, медики не виновны в смерти 5-месячного ребенка в Нижнем Тагиле

Случившееся прокомментировали в Министерстве здравоохранения Свердловской области:

Ситуация со смертью ребенка находится под контролем Министерства здравоохранения. На сегодняшний день создана комиссия по разбору данного случая. Запрошена вся медицинская документация из лечебного учреждения, сейчас выясняются причины наступления смерти ребенка.

По предварительным данным, никаких нарушений в оказании медицинской помощи со стороны медицинского персонала не выявлено.

Что касается того, что маму не положили в больницу вместе с ребенком, то следует понимать, что в реанимацию сопровождающих не кладут. Реанимация — это особый вид оказания медицинской помощи. Поэтому эта претензия не обоснована, -- сказал журналисту TagilCity.ru Константин Шестаков, руководитель пресс-службы министерства.

Напомним, эта трагедия случилась в Нижнем Тагиле в первых числах марта. На приеме в поликлинике ребенку с врожденным пороком сердца стало плохо, и педиатр уговорил маму госпитализировать малыша в инфекционную больницу Нижнего Тагила, где он через некоторое время умер. Поначалу женщина отказывалась от госпитализации ребёнка.

В Городской инфекционной больнице отказались прокомментировать ситуацию:

Идет расследование этого случая. Ещё нет заключения патологоанатомического исследования, поэтому преждевременно говорить о чем-либо. Оценку действий врачей даст прокуратура сказала главный врач больницы.