Роспотребнадзор заявил о стабилизации качества и безопасности продуктов в Свердловской области

Как оказалось, хлеб и кондитерские изделия стали качественнее и безопаснее за последние три года. А вот качество мясной и жировой растительной продукции по-прежнему оставляет желать лучшего.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, на прилавках уральских магазинов часто можно найти опасные и некачественные салаты, блюда нетрадиционной кухни и ягоды. Снизилось качество молочной продукции и безалкогольного пива. Возглавляет антирейтинг Роспотребнадзора рыбная продукция – за три года у нее выявлено больше всего нарушений.

Стоит отметить, что в молочке и мясных продуктах возросло содержание антибиотиков.

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2015 году производителям вынесено свыше 4 тыс. штрафов. Как правило, это нарушения в организации питания, отсутствие необходимых документов и пищевые добавки в продуктах.