Нижний Тагил окажется в зоне затопления во время весеннего паводка

Как сообщают специалисты, в зону подтопления попадают Нижний Тагил, Махневское МО, Алапаевское МО, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Карпинск, Ирбит, Красноуфимск, Тавдинский, Талицкий и Туринский ГО.

Сотрудниками МЧС формируются группы, которые будут помогать муниципалитетам подготовиться к паводку, а также осуществлять контроль за ситуацией и принимать меры по предотвращению ЧС, пишет Регнум.