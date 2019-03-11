Нижний Тагил окажется в зоне затопления во время весеннего паводка
Сегодня, 14:02Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле и еще 12 муниципальных образованиях Свердловской области ожидается паводок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщают специалисты, в зону подтопления попадают Нижний Тагил, Махневское МО, Алапаевское МО, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Карпинск, Ирбит, Красноуфимск, Тавдинский, Талицкий и Туринский ГО.
Сотрудниками МЧС формируются группы, которые будут помогать муниципалитетам подготовиться к паводку, а также осуществлять контроль за ситуацией и принимать меры по предотвращению ЧС, пишет Регнум.
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