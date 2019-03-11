Теплая и ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе

Так, в понедельник, 11 марта днем воздух прогреется до +4 градусов. Ожидается снег с дождем.

Во вторник, 12 марта, жителей Нижнего Тагила ожидает теплая погода, воздух прогреется днем до +3 градусов, ночью столбик термометра остановится на отметке +1 градус.

В среду в дневные часы +2 градуса, ночью – до -3 градусов, ветер – до 22 метров в секунду, осадки в виде дождя и снега.

В четверг немного похолодает, днем ожидается 0 градусов, ночью -6 градусов. В пятницу, 15 марта, ожидается -3 градуса в дневное время, ночью столбик термометра опустится до -10 градусов.