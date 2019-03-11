Теплая и ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе
Сегодня, 08:17Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Синоптики обещают тагильчанам на этой неделе плюсовую температуру и ветер до 20 метров в секунду.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, в понедельник, 11 марта днем воздух прогреется до +4 градусов. Ожидается снег с дождем.
Во вторник, 12 марта, жителей Нижнего Тагила ожидает теплая погода, воздух прогреется днем до +3 градусов, ночью столбик термометра остановится на отметке +1 градус.
В среду в дневные часы +2 градуса, ночью – до -3 градусов, ветер – до 22 метров в секунду, осадки в виде дождя и снега.
В четверг немного похолодает, днем ожидается 0 градусов, ночью -6 градусов. В пятницу, 15 марта, ожидается -3 градуса в дневное время, ночью столбик термометра опустится до -10 градусов.
В выходные солнечно, возможны осадки в виде дождя и снега, температура воздуха -1...+1 градус днем и до -12 ночью. Ветер -8 метров в секунду, сообщает Гисметео.
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