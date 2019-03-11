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Теплая и ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Spring 1166564 1920

Теплая и ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе

Сегодня, 08:17Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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