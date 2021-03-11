13 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано за сутки в Нижнем Тагиле

За время эпидемии COVID-19 инфекция выявлена у 4 863 жителей Нижнего Тагила.
В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 159 новых случаев заболевания. Общее количество заразившихся жителей региона достигло 79 506 человек.
Из больниц Среднего Урала за минувшие 24 часа выписали 170 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 72 599 свердловчан.
293 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 161 человек в реанимации и 100 заразившихся подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии зафиксировано 2 497 летальных случаев, из них 10 — за период с 10 по 11 марта.