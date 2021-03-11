159 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Свердловской области

Также случаи инфицирования выявлены у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Ачитского, городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Рефтенского городского округа, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
В общей сложности за время эпидемии на Среднем Урале зарегистрировано 79 506 заболевших. В больницах находятся 293 пациента в тяжелом состоянии, из них 161 находится в реанимации, а 100 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 9 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах страны. Больше всего заразившихся выявлено в Москве — 1 281, Санкт-Петербурге — 961 и Нижегородской области — 376. Общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 4 360 823 жителей страны.
За сутки из больниц региона выписали 170 пациентов. В общей сложности в регионе выздоровели 72 599 свердловчан.
По России за минувшие 24 часа из медицинских учреждений выписано 14 006 человек.
В Свердловской области за период пандемии зарегистрировано 2 497 летальных случаев, из них 10 — за прошедшие сутки.
В России за период с 10 по 11 марта от инфекции скончалось 459 пациентов. В общей сложности CPVOD-10 унес жизни 90 734 заразившихся.