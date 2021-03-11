Администрация Горноуральского городского округа задолжала 18 млн за ликвидацию свалок

Свалки размещались вдоль трассы между поселками Бродово и Петрокаменское и между поселком Краснополье и деревней Темно-Осинова. Жители из-за отсутствия в населенных пунктах стационарных мест накопления ТКО свозили на территорию бытовые, пищевые отходы, а также крупногабаритный мусор. Несанкционированные свалки использовались в течение более 15 лет и занимали территорию свыше 11 тысяч квадратных метров. Мусор накапливался и естественным образом распространялся по сельскохозяйственным территориям.