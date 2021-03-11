Администрация Горноуральского городского округа задолжала 18 млн за ликвидацию свалок

Свалки размещались вдоль трассы между поселками Бродово и Петрокаменское и между поселком Краснополье и деревней Темно-Осинова. Жители из-за отсутствия в населенных пунктах стационарных мест накопления ТКО свозили на территорию бытовые, пищевые отходы, а также крупногабаритный мусор. Несанкционированные свалки использовались в течение более 15 лет и занимали территорию свыше 11 тысяч квадратных метров. Мусор накапливался и естественным образом распространялся по сельскохозяйственным территориям.
Сообщается, что жители поселков Горноуральского городского округа делали заявки, а Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО направил в адрес регионального оператора обращение о необходимости ликвидации несанкционированной свалки. Компания «РИФЕЙ» неоднократно отсылала в администрацию Горноуральского городского округа уведомления.
В поселках Петрокаменское, Бродово и Краснополье, а также в деревне Темно-Осинова, были организованы контейнерные площадки для временного накопления ТКО.
Действия по ликвидации несанкционированной свалки согласованы с местными и областными властями. На объекте работали восемь единиц спецтехники: бульдозеры, тонары, ломовоз и самосвалы, в течение месяца специалисты вывезли свыше 7 тысяч кубометров отходов, оповещает пресс-служба регоператора «Рифей».
Устранение несанкционированных свалок не входит в тариф по обращению с ТКО, и оплачивать эти работы за собственный счет региональный оператор не имеет права.
ООО «Компания «Рифей» обратилось в арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к администрации Горноуральского городского округа о взыскании задолженности 18 миллионов рублей 21 января. Судебное разбирательство дела назначено на 31 марта 2021 года.