Мобильный рентген за 3,4 млн планирует приобрести ГБ №4 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

В стартовую сумму 3,4 миллиона рублей входит покупка самого мобильного аппарата для рентгена, а также установка и ввод в эксплуатацию устройства. Кроме того поставщик обязуется провести обучение специалистов на рабочем месте работе на установленном оборудовании и обеспечить его гарантийное техническое обслуживание в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.