Мобильный рентген за 3,4 млн планирует приобрести ГБ №4 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Мобильный рентген за 3,4 млн планирует приобрести ГБ №4 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Мобильный рентген планирует купить городская больница № 4 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Стартовая цена закупки составит 3,4 миллиона рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

Городская больница № 4 на улице Солнечная, 1 разместила на портале госзакупок тендер на покупку портативного цифрового рентгена.

В стартовую сумму 3,4 миллиона рублей входит покупка самого мобильного аппарата для рентгена, а также установка и ввод в эксплуатацию устройства. Кроме того поставщик обязуется провести обучение специалистов на рабочем месте работе на установленном оборудовании и обеспечить его гарантийное техническое обслуживание в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Победитель конкурса будет обязан организовать поставку в течение 30 дней с момента заключения договора.

Прием заявок на тендер будет завершен 19 марта.

Напомним, 10 февраля сообщалось, как ГБ № 4 в Нижнем Тагиле получила медоборудование на 14 миллионов рублей. С его помощью медики смогут улучшить качество диагностики и расширить спектр малоинвазивных операций. Таким образом, теперь в травматологическом отделении можно использовать новую артроскопическую стойку, которая позволяет специалисту увидеть все части сустава. Оборудование поступило в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
конкурстендерГБ №4рентгенНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы