Мобильный рентген за 3,4 млн планирует приобрести ГБ №4 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Городская больница № 4 на улице Солнечная, 1 разместила на портале госзакупок тендер на покупку портативного цифрового рентгена.
В стартовую сумму 3,4 миллиона рублей входит покупка самого мобильного аппарата для рентгена, а также установка и ввод в эксплуатацию устройства. Кроме того поставщик обязуется провести обучение специалистов на рабочем месте работе на установленном оборудовании и обеспечить его гарантийное техническое обслуживание в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Победитель конкурса будет обязан организовать поставку в течение 30 дней с момента заключения договора.
Прием заявок на тендер будет завершен 19 марта.
Напомним, 10 февраля сообщалось, как ГБ № 4 в Нижнем Тагиле получила медоборудование на 14 миллионов рублей. С его помощью медики смогут улучшить качество диагностики и расширить спектр малоинвазивных операций. Таким образом, теперь в травматологическом отделении можно использовать новую артроскопическую стойку, которая позволяет специалисту увидеть все части сустава. Оборудование поступило в рамках национального проекта «Здравоохранение».