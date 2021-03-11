Сегодня, 14:51Здоровье и экологияФото: pixabay.com

Переболевшие COVID-19 свердловчане получат путевки в санатории

Перенесших коронавирус свердловчан направят на санаторно-курортное лечение в Свердловской области. Соответствующий указ размещен на сайте Минздрава.

Речь идет о взрослых гражданах, перенесших «ковид». На Среднем Урале будет организован ежемесячный мониторинг санаторно-курортного лечения. Также, учреждения будут обязаны предоставлять каждый месяц отчет.

Отбор пациентов будет производиться по Шкале реабилитационной маршрутизации. Пациентам, получившим направление, будут организованны осмотры, диагностика, групповая терапия. Также будут разработаны индивидуальные тренинги по восстановлению дыхательных мышц.

Указ «Об организации санаторно-курортного лечения» подписал 10 марта министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Напомним, в Свердловской области коронавирусом за время эпидемии переболели 72 599. В общей сложности, в регионе зафиксировано 79 506 случаев заболевания. За сутки с 10 по 11 марта выявлено 159 новых случаев.

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