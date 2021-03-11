Систему эндоскопической визуализации получила Демидовская больница в Нижнем Тагиле

Систему эндоскопической визуализации получила Демидовская больница в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:30Здоровье и экологияФото: Департамент информполитики Свердловской области
Система эндоскопической визуализации поступила в Демидовскую городскую больницу Нижнего Тагила. Она будет применяться для обследований в новом Центре амбулаторной онкологической помощи, который заработает летом 2021 года.

Новое оборудование позволяет получать максимальное качество изображения в соответствии с новейшими стандартами, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Система была поставлена в больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По словам главного врача больницы Сергея Овсянникова, специальная технология позволяет в реальном времени в ходе проведения эндоскопических процедур видеть едва различимые изменения и неровности слизистой, рисунок пораженных участков. Это позволяет уменьшить время исследования и с 95% точностью поставить диагноз уже во время процедуры.

Он отметил, что совместимость оборудования с большинством медицинских систем позволяет внедрить стандартизированную систему электронного документооборота с привязкой к медкарте пациента.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется создать Центр амбулаторной онкологической помощи. В нем пациентам будут проводить обследования, направленные на раннюю диагностику рака. Открыт он будет в Демидовской городской больнице.

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