Аллерголог: есть прямая связь между экологией и заболеваемостью детей в Нижнем Тагиле

По его словам, на протяжении многих лет в городе проводились исследования, и связь между грязным воздухом и детскими заболеваниями была научно доказана. Рост хронических болезней легких и кожи в Нижнем Тагиле начался в 1980-х годах.
Это еще, потому что улучшается диагностика, но и повышается и рост аллергических заболеваний, и иммунообусловленных заболеваний. Есть и рост детской патологии и врожденных заболеваний,отметил Владимир Морозов.
Врач рассказал, что детей, регулярно у него наблюдающихся, очень много, но это не только тагильчане, на прием приезжают также и из других городов — Горнозаводской округ, Качканар, Салда, Тура. Некоторые родители пытаются решить проблему здоровья своих детей кардинально и переезжают в места с более благоприятной экологической обстановкой.
Тем же, кто не планирует уезжать из города, Владимир Морозов советует во время удушливых выбросов не выходить на улицу, а лучше всего переждать смог за городом:
Но в этом случае уезжать лучше куда-то далеко. У нас роза ветров так устроена, что ближайшее безопасное место — это Черноисточинск.
Напомним, в конце января Нижний Тагил накрыл сероводородный смог, превышение вещества в воздухе тогда достигало до 20 ПДК. А жители города массово жаловались на ухудшение самочувствия — появились кашель, тошнота, головные боли. Коснулись эти симптомы и детей.