Аллерголог: есть прямая связь между экологией и заболеваемостью детей в Нижнем Тагиле

Врач рассказал, что детей, регулярно у него наблюдающихся, очень много, но это не только тагильчане, на прием приезжают также и из других городов — Горнозаводской округ, Качканар, Салда, Тура. Некоторые родители пытаются решить проблему здоровья своих детей кардинально и переезжают в места с более благоприятной экологической обстановкой.