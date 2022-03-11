Аллерголог: есть прямая связь между экологией и заболеваемостью детей в Нижнем Тагиле

Аллерголог: есть прямая связь между экологией и заболеваемостью детей в Нижнем Тагиле
Аллерголог: есть прямая связь между экологией и заболеваемостью детей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:04Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В условиях неблагоприятной экологической обстановки в Нижнем Тагиле растет и детская заболеваемость бронхитом, астмой и дерматитом, рассказал TagilCity.ru аллерголог-иммунолог Детской городской больницы Владимир Морозов.

По его словам, на протяжении многих лет в городе проводились исследования, и связь между грязным воздухом и детскими заболеваниями была научно доказана. Рост хронических болезней легких и кожи в Нижнем Тагиле начался в 1980-х годах.

Это еще, потому что улучшается диагностика, но и повышается и рост аллергических заболеваний, и иммунообусловленных заболеваний. Есть и рост детской патологии и врожденных заболеваний,отметил Владимир Морозов.

Аллерголог-иммунолог Детской городской больницы Владимир Морозов
Фото:TagilCity.ru

Врач рассказал, что детей, регулярно у него наблюдающихся, очень много, но это не только тагильчане, на прием приезжают также и из других городов — Горнозаводской округ, Качканар, Салда, Тура. Некоторые родители пытаются решить проблему здоровья своих детей кардинально и переезжают в места с более благоприятной экологической обстановкой.

Тем же, кто не планирует уезжать из города, Владимир Морозов советует во время удушливых выбросов не выходить на улицу, а лучше всего переждать смог за городом:

Но в этом случае уезжать лучше куда-то далеко. У нас роза ветров так устроена, что ближайшее безопасное место — это Черноисточинск.

Видео:tagilcity.ru

Напомним, в конце января Нижний Тагил накрыл сероводородный смог, превышение вещества в воздухе тогда достигало до 20 ПДК. А жители города массово жаловались на ухудшение самочувствия — появились кашель, тошнота, головные боли. Коснулись эти симптомы и детей.

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