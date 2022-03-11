Предупреждение об аномальном похолодании продлено в Свердловской области

Предупреждение об аномальном похолодании продлено в Свердловской области
Предупреждение об аномальном похолодании продлено в Свердловской области
Сегодня, 20:41Здоровье и экологияФото: 1MI
Предупреждение об аномальных морозах продлено в Свердловской области до 14 марта. Ранее оно действовало до 11 марта.

Синоптики ожидают, что среднесуточная температура в выходные дни окажется на 7 и более градусов ниже климатической зоны, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Там напомнили, что в первую очередь гражданам нужно заботиться о пожарной безопасности своего жилья и внимательно следить за всеми видами отопления. Пользоваться электроприборами нужно в соответствии с инструкцией, а самодельным категорически запрещается.

Также спасатели призывают граждан теплее одеваться, а автовладельцам стоит воздержаться от поездок без необходимости.

Свердловская областьхолодмороз
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