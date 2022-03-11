Предупреждение об аномальном похолодании продлено в Свердловской области

Синоптики ожидают, что среднесуточная температура в выходные дни окажется на 7 и более градусов ниже климатической зоны, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Там напомнили, что в первую очередь гражданам нужно заботиться о пожарной безопасности своего жилья и внимательно следить за всеми видами отопления. Пользоваться электроприборами нужно в соответствии с инструкцией, а самодельным категорически запрещается.
Также спасатели призывают граждан теплее одеваться, а автовладельцам стоит воздержаться от поездок без необходимости.