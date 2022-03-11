Проект станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле прошел госэкспертизу

Проект разрабатывал научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» из Санкт-Петербурга. Специалисты устранили все замечания, которые выявила первая госэкспертиза. Теперь все необходимые процедуры пройдены.
Для скорейшего получения госэкспертизы было решено выделить отдельные этапы для реализации проекта. Сейчас строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом получило положительную оценку и соответствует проектной документации. Теперь специалисты разрабатывают документацию для строительства водовода. Его длина составит 17 километров, он соединит станцию «Южная» с сетями водоснабжения.
На станции будет использоваться методика очистки воды с помощью самопромывных фильтров с предварительным озонированием. Технологическая схема была согласована с Минстроем РФ и Минэнергетики Свердловской области, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, объект планируется запустить в 2024 году. В 2022 году проект будет направлен в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, чтобы его включили в заявку на участие в федеральном проекте «Чистая вода».