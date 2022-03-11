Проект станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле прошел госэкспертизу

Для скорейшего получения госэкспертизы было решено выделить отдельные этапы для реализации проекта. Сейчас строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом получило положительную оценку и соответствует проектной документации. Теперь специалисты разрабатывают документацию для строительства водовода. Его длина составит 17 километров, он соединит станцию «Южная» с сетями водоснабжения.