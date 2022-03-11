Тагильчан возмутил размер штрафа ЕВРАЗу после прокурорской проверки из-за выбросов

После публикации TagilCity.ru о нависшем в конце января над Нижним Тагилом смогом 30 января, природоохранная прокуратура решила провести проверку по факту загрязнения воздуха. В соцсетях жители города предположили, что одному из предприятий-загрязнителей дадут лишь небольшой штраф, который покажется для компании с многомиллионной выручкой каплей в море. Санкция статьи предусматривает от 20 до 100 тысяч рублей, которые нарушитель, в нашем случае — ЕВРАЗ НТМК, заплатит в государственную казну.
Ерунда, ЕВРАЗ 20000 рублей заплатит, и все будет хорошо… написал в комментариях к этой новости подписчик группы TagilCity.ru во ВКонтакте Алексей.
Слова жителей города оказались пророческими — предприятию природоохранная прокуратура выписала штраф до 100 тысяч рублей (точную сумму чиновники не озвучивают). Размер выплат стал поводом для обсуждения в соцсетях среди тагильчан. Некоторые пользователи не стеснялись в выражениях — настолько было велико их недовольство.
Издеваются в наглую над людьми, 100 тысяч штраф. Смех и только смех, написал еще один тагильчанин.
Большинство жителей Нижнего Тагила возмутила именно максимально возможная сумма штрафа, которую ЕВРАЗ заплатит за выбросы с превышениями.
При доходе 1 млдр рублей в год (хотя там намного больше) получается в час 114000 рублей. Как-то так. Это всё равно, что вам за переход в неположенном месте штраф будет 30 рублей.
Подписчик Алексей сравнил сумму к выплате со стоимостью одной балки, которых в сутки завод производит в большом количестве:
Вы серьезно? Наказан? Эта сумма равна полутора тоннам металла, ну или одна балка. Для них это не то, что копейки, пыль! Наказан, блин, и смешно и грустно одновременно.
Некоторые тагильчане предложили изменить законодательство, чтобы размер штрафов был действительно ощутим для предприятий, превышающих уровень выбросов и концентрацию вредных веществ в воздухе.
Вот если бы 20 млн был бы штраф, они бы ненадолго задумались бы,высказался Александр.
Другой пользователь предложил возложить на комбинат ответственность по восстановлению инфраструктуры города и социальных объектов в качестве дополнительной меры погашения долга:
Наср… на несколько «лямов», а заплатят 100 000, смешно. Обязать ЕВРАЗ, чтобы восстановил все, начиная от экологии и заканчивая инфраструктурой, ещё и «лямов» двести пусть в казну выплатят, вот это по-честному будет.
А еще нужно менять закон о налогах. Налоги должны платиться по месту фактического нахождения производства, а не по месту регистрации предприятия! То у нас почти все предприятия в Москве зарегистрированы. Г. дышим мы, а деньги получают москвичи, предложил читатель Константин.
Другая часть аудитории сошлась во мнении, что ЕВРАЗ задолжал всем тагильчанам лично. Например, Максим предложил комбинату отдать каждому жителю Нижнего Тагила по 100 тысяч в качестве моральной компенсации. Его поддержала жительница города Марина:
Почему они нас травят, а им за это ничего нет… Предлагаю вместо штрафа государству, моральную компенсацию гражданам, ведь мы пострадавшие, подытожила девушка.
Тагильчане вспомнили и Романа Абрамовича, и его яхты. Наш читатель Степан заявил, что готов отдать олигарху резиновую лодку, чтобы тот устраивал круизы «по Тагильскому пруду под мостом».
Напомним, TagilCity.ru ежедневно проводить замеры воздуха на предмет загрязнения. А в середине февраля совместно со своими коллегами, экологами и другими специалистами в данной сфере редакция провела большую экологическую конференцию.
За две недели до приезда гостей жители города пожаловались на ухудшение самочувствия, а замеры TagilCity.ru показали превышение диоксида азота и сероводорода. Тогда тагильчане говорили об облаке дыма, пришедшем на Вагонку со стороны коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Ухудшение самочувствия началось первым у жителей Алтайского микрорайона из-за резкого химического запаха и особенности расположения розы ветров в Дзержинском районе.
По версии ЕВРАЗа, коллектор на улице Красная в Нижнем Тагиле стал источником смога в конце января. «Водоканал-НТ» проверил предполагаемый источник выбросов, однако замеры в районе колодца показали «по нулям».