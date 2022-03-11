Тагильчан возмутил размер штрафа ЕВРАЗу после прокурорской проверки из-за выбросов

После публикации TagilCity.ru о нависшем в конце января над Нижним Тагилом смогом 30 января, природоохранная прокуратура решила провести проверку по факту загрязнения воздуха. В соцсетях жители города предположили, что одному из предприятий-загрязнителей дадут лишь небольшой штраф, который покажется для компании с многомиллионной выручкой каплей в море. Санкция статьи предусматривает от 20 до 100 тысяч рублей, которые нарушитель, в нашем случае — ЕВРАЗ НТМК, заплатит в государственную казну.