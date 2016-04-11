Будущие бизнесмены и чиновники слегли с отравлением: в екатеринбургской гимназии №9 обнаружена норовирусная инфекция

В пятницу 33 учащихся не пришли на уроки в гимназию №9. Родители сообщили - у их детей рвота и повышенная температура. Гимназистам, которые обратились за медпомощью, был поставлен диагноз: «вирусная кишечная инфекция». По данным Роспотребнадзора, сейчас госпитализировано 5 человек. Остальные – на амбулаторном лечении.

До 13 апреля гимназия закрыта на карантин. Но, судя по всему, он будет продлен на более длительный срок.

Проверка пищеблока в VIP-гимназии выявила ряд нарушений. В частности, в горячем цехе не работает один жарочный шкаф, меню составляют с отклонениями от требований. Также, не по правилам проводится дезинфекция и отсутствует свидетельство госрегистрации на бутилированную питьевую воду.

Работа пищеблока приостановлена, в его адрес Роспотребнадзор выдал предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.

«Девятка» считается элитным учебным заведением, в котором учатся дети екатеринбургских VIP. Поэтому, не исключено, что на больничных койках оказались будущие профессоры, чиновники и бизнесмены.