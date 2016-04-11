Павел Крашенинников высоко оценил Госпиталь инновационных технологий в Нижнем Тагиле

Экскурсия вышла достаточно быстрой, приблизительно 25-30 минут. За это время депутату показали, как госпиталь работает, и рассказали о существующих проблемах:

Мы показали наиболее важные моменты, которые есть у нас в Центре. В том числе и в стационар заглянули, и с пациентами парой слов обменялись. Исполнительный директор рассказал о Центре, о существующих зданиях: тех, которые уже введены в эксплуатацию, и тех, которые хотелось бы достроить.

В ходе пресс-конференции Павел Крашенинников сказал, что поддержка с участием федерального парламента возможна

Естественно, возник вопрос о финансировании, о федеральных квотах. На пресс-конференции Павел Крашенинников, отвечая на вопрос о госпитале, ответил, что ему в Центре понравилось:

Я давно лечусь во всяких поликлиниках, я уже немолодой человек, всякое бывает. Как только приехал в Нижний Тагил, мне сразу же продемонстрировали клинику высшего класса. Впечатления колоссальные, очень хорошие сказал он.

Сотрудники госпиталя подготовили подборку документов, писем, которые были отправлены в различные инстанции и ответы, которые пришли в госпиталь. Папку с проблемными вопросами Павел Крашенинников увез с собой.