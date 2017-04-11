Ассенизаторы сливали нечистоты рядом с детским садом в Каменске-Уральском (ВИДЕО)
11 апреля 2017, 16:35Здоровье и экология
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В Каменске-Уральском местные жители сняли видео, на котором ассенизаторы сливают нечистоты из машины вблизи детского сада.
Как пишет портал Ура.ру, очевидец происшествия был возмущен происходящим и обратился в СМИ. С его слов, ассенизаторы сливали фекалии прямо на дорогу, а когда заметили свидетеля, сразу же стали собираться.
Получить комментарии в администрации муниципалитета не удалось.
Видео: URA.RU
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