Два детеныша родились у пары африканских львов в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)

10 марта у пары африканских львов Эрни и Эммы родились двое детенышей. Целый месяц малыши провели в крытом вольере. Сейчас львята уже окрепли, и сотрудники зоопарка решили рассказать об их появлении и показать детенышей. 11 апреля Эмма впервые вынесла своих детей из вольера. Папа Эрни не проявляет интереса к своим детям, хоть и проживает вместе с ними в вольере.

Малыши здоровы, пока питаются молоком матери и держатся поближе к ней. А в случае опасности маленькие львы прячутся в домике. Через неделю малышам начнут давать мясо.

У львят - взрослые игрушки. Любимой является шина, в которой они любят посидеть.

Еще примерно полгода львята будут находиться с матерью, потом до достижения ими одного года их будут держать в екатеринбургском зоопарке, а после - их отдадут в другие зоопарки.

Зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для новорожденных. Оба они - мальчики. Свои варианты можно присылать на электронную почту: pr@ekazoo.ru с темой письма «Имена для львят» до 17 апреля.