План реабилитации Черноисточинского и Верхневыйского водохранилищ был одобрен экспертной группой на заседании в Екатеринбурге
11 апреля 2017, 17:05Здоровье и экология
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Сергей Носов в Екатеринбурге принял участие в заседании экспертной группы, которая обсудила вопросы разработки концессионного соглашения на объекты водоснабжения и водоотведения города.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
На повестке дня был вопрос об обеспечении тагильчан чистой питьевой водой и реабилитации Черноисточинского и Верхневыйского водохранилищ.
Эксперты одобрили финансово-экономическую модель, которая позволяет при минимальном участии регионального и муниципального бюджета провести реконструкцию системы водоснабжения города на сумму 20 млрд руб., с последующим возвратом инвестиций.
Конкурс на заключение концессионного соглашения будет размещен до декабря текущего года.
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