Тагильчан приглашают принять участие в городских субботниках в Дни защиты окружающей среды

21 апреля в Нижнем Тагиле состоится общегородской субботник. В нем примут участие предприятия, общественные организации и жители города.

Мероприятие приурочено к Всероссийскому субботнику «Зеленая весна-2017». Оно будет проходить в зеленой зоне улицы Новострой.

Сбор участников состоится у магазина бытовой техники и электроники по адресу: Новострой, 18. Более подробно о проведении мероприятия можно узнать по телефону: 42 12 95. Участникам предлагается прийти в рабочей одежде, имея с собой рукавицы.

Городская Молодежная Дума выступила с инициативой о раздельном сборе мусора. Предприниматели предоставят всем заинтересованным организациям, ТОСам, ТСЖ мешки для сбора алюминиевых банок, пластиковых и стеклянных бутылок и самостоятельно их вывезут для переработки. Работники муниципальных служб уже начали проводить санитарную очистку скверов, парков и других территорий города.

О месте и дате проведения весенней уборки необходимо заранее сообщить по телефонам:

8 912 043 90 53, 8 912 286 33 53, 8 982 611 63 33.

По этим же телефонам можно будет заказать пакеты по выбранному для субботника адресу, об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.