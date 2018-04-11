Холодной воды не будет в некоторых микрорайонах Нижнего Тагила 11 и 12 апреля

В Нижнем Тагиле 11 и 12 апреля из-за ремонтных работ ожидается отключение холодной воды в ряде домов на Красном камне.

Отключение произойдет из-за врезки водопровода на перекрестке улиц Победы - Карла Либкнехта.





По информации «Тагил-ТВ», 11 апреля с 13:00 до 17:00 холодная вода будет отключена в следующих домах:

ул. Карла Либкнехта, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 (Центр образования) 33, 36, 37 (интернат), 35 (больница), 38, 40, 41, 43, 45, 47;

ул. Жуковского, 13а (Социально-реабилитационный центр №2), 13, 15, 17, 17а, 21, 23а, 24 (д/сад №25), 25, 27, 31, 33, 35, 37;

ул. Пархоменко, 125, 129, 131;

ул. Розы Люксембург, 10а (д/сад № 124) и частный сектор;

ул. Красногорская – частный сектор.





12 апреля с 9:00 до 21:00 воду отключат по следующим адресам:

ул. Быкова, 16 (д/сад №163), 18, 20, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. Черемшанская, 18, 35, 37;

ул. Оплетина, 13а (д/сад № 134), 11а (школа № 1);

ул. Высокогорная, 29, 31;

ул. Космонавтов, 41, 41а;

ул. Липовый тракт, 18 (швейная фабрика), 26, 28, 34, 34а.