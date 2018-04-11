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Новости Нижнего Тагила

Смертность от отравления алкоголем в Свердловской области увеличилась вдвое

11 апреля 2018, 00:05Добавить новость
алкоголь,здоровье,Россия,Свердловская область,смерть,средний урал,отравление,статистика
Смертность от отравления алкоголем и его суррогатами в Свердловской области выросла на 47%. Данные по итогам первых двух месяцев года накануне были озвучены Свердловскстатом.

Случайные отравления алкоголем в январе и феврале 2018 года привели к смерти в 91 случае. В 2016 году, к примеру, по этой же причине умерло 62 человека.

Согласно статистике, на Среднем Урале из года в год наблюдалось снижение смертности от отравления спиртным: в 2015 году скончалось 662 человека, в 2016-м – 466 человек, а в 2017 – скончалось 387 свердловчан.

Другой причиной смертности, показатели по которой растут, стали новообразования. В первые два месяца 2018 года по этой причине умерли 1632 человека.

Что касается общей смертности на Среднем Урале: с начала 2018 года умерло 9884 человека. Это на 8% меньше, чем в январе и феврале прошлого года, передаёт издание «Znak.com».

 
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